Travl dag for politiet: 42 sigtet i det vestlige Aarhus

Der var flere som torsdag eftermiddag og aften havde svært ved at overholde færdselsloven i det vestlige Aarhus.

I forbindelse med en færdselsindsats i området observerede Østjyllands Politi blandt andet flere, som kørte for hurtigt, snakkede i mobiltelefon og kørte uden sikkerhedssele.

I alt blev det til 47 for sigtelser fordelt på 42 personer.



Det oplyser politiet i døgnrapporten.

Anholdt og kørt på hospitalet

Det betyder også, at det for nogle af de sigtede lykkedes at få mere end en sigtelse med hjem. Det galt blandt andet en 20-årig mand.

Den første sigtelse faldt, da han valgte at gøre opmærksom på sig selv overfor en motorcykelbetjent ved ikke at anvende sikkerhedssele under kørslen.