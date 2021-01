Travl aften for politiet: For mange trodsede fartgrænser og røde lys

Den forseelse, flest bilister gjorde sig skyldige i, var for høj hastighed, hvor to bilister kørte mere end 100 km/t, hvor man ellers kun må køre 70 km/t. Den ene af de to havde i forvejen tre klip i kørekortet og en betinget frakendelse af kørekortet.

- Vi har igennem en længere periode intensiveret vores færdselsindsats på Ringvejen i Aarhus og herunder med særlig fokus på området i det vestlige Aarhus. Færdselskontrollen fredag aften medførte heldigvis, at vi fik standset og sigtet de billister, som udviste en fuldstændig uacceptabel opførsel i trafikken, siger politiinspektør ved Østjyllands Politi Brian Voss Olsen i en pressemeddelelse.

En 20-årig mand blev også sigtet for at køre over for rødt lys. Her viste det sig, at han allerede kørte rundt med syv sager vedrørende klip i kørekortet og en sigtelse for vanvidskørsel. Den seneste forseelse gjorde, at hans kørekort blev inddraget på stedet.