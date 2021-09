Travbanedrabet spøger i lokalsamfundet: - Utrygheden kan aldrig være slut nu

- Hestefolket herude har selvfølgelig været rystet over, at det var et narkomord. Ingen af os har anet noget om det. Det har selvfølgelig også rystet de folk, der var tæt på og først var ved ofret herude i folden. Det har været en voldsom oplevelse for dem, siger Jytte Faurholt Olsen.

Utryghed i lokalsamfundet

Drabet blev begået kun 30 meter fra en legeplads i daginstitutionen Tumlehuset. Og det skabte også bekymring blandt forældrene til børnene.

- Vi var chokeret, for det er vores lille trygge område. Et dødsfald, det er voldsomt. Så kom det pludselig tæt på, siger Mette Højbjerg Matthiasen, der er formand for forældrerådet i Tumlehuset, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun siger, at snakken hurtigt spredte sig i det lille lokalområde, hvor man ikke er vant til drabssager.