Travbane-sagen: 45-årig dømt for fatal narkohandel

Den 45-årige var alene tiltalt for selve narkohandlen, der skulle finde sted mellem to grupper den 22. juli 2020. Han var ikke selv til stede, da de 50 kilo hash skulle overdrages, men han er dømt for at have haft en nøglerolle i salget.

To andre mænd er tidligere blevet dømt for deres roller i den planlagte handel. En 42-årig mand fik halvandet års fængsel, mens en mand på 46 år blev dømt til to et halvt år bag tremmer.

- Den 45-årige var med til at formidle kontakten mellem købere og sælgere, og ligesom den 42-årige, der også er dømt i sagen, stod han til en fortjeneste på 100.000 kroner, udtaler specialanklager Birgitte Ernst i en pressemeddelelse.

En 41-årig mand er blevet tiltalt for selve drabet ved travbanen og for at have brændt to biler af, da han flygtede fra stedet.