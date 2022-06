Trafikkaos i Aarhus: Politi fra andre kredse kaldt ind for at hjælpe

- Man tror, det er løgn, den trafik som er der. Lastbilerne holder i krydsene, hvor der er rødt - og biler holder i to baner og klemmer hinanden, selvom der kun er et spor. Så brænder det først sammen, siger han.

Han har boet syv et halvt år i Kildegården.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det tog mig en time og 37 minutter at køre hjem fra Åbyhøj her til eftermiddag. Det tager normalt 20 minutter i myldretid. Der er 7,1 kilometer, fortæller han.

Al politi sat ind

Hos politiet gør man i øjeblikket alt for at løsne op for situationen.

- Arrangørerne af koncerten har sendt en pushbesked ud til koncertgængerne om, at der er voldsom trafik. Vi oplever, at folk bliver utålmodige og bare sætter bilen, hvor de kan komme til det, og går videre.

Ifølge vagtchefen er der især problemer ved Marselisborg Allé, Åhavevej og sågar helt ud på motorvejen. Også Sumatravej er kaotisk, fordi der også er kommet flere færgetræk med masser af biler, som skal til koncert.

Utålmodigheden fra bilisterne kan føre til uheldige og farlige situationer.

- Så er der uvendinger og nogle, som kører hen over fortovet, siger René Ludvig.



Hans bedste råd til bilister, som sidder i kø er klart.

- Vent. De må væbne sig med tålmodighed. Det skal nok løsne sig, siger vagtchefen.