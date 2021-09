Træningsbane skal rives ned efter ti år: - Det gør så ondt

Af samme grund er Naturstyrelsen i dag meget tilbageholdende med at indgå den slags aftaler. Formålet med den offentlige skov er nemlig, at der skal være fri adgang for alle døgnet rundt.

- Jeg kan sagtens forstå, at hun er ærgerlig over det, for hun har kunnet disponere over arealet som om, det var hendes eget i ti år. Jeg tror, hun skal se det sådan, at hun har haft et særligt privilegie i ti år, og nu er det altså tid til at benytte det til det, det oprindeligt var erhvervet som, nemlig et offentligt skovområde, hvor alle har adgang, siger Søren Hald.

Vil forsøge at købe det