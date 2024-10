Nyt samlingssted: Torv lukkes permanent for biler

Det har været en succes, så nu har Aarhus Kommune taget skridtet videre for at gøre torvet mere attraktivt for de mange besøgende. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

De seneste to år har man prøvet at begrænse biler og trafik på torvet, så der blev gjort plads til flere siddepladser til udeservering.

Et samlingssted for aarhusianerne.

For dig betyder det, at du ikke længere kan smide bilen her, men i stedet hoppe på cyklen og gøre brug af den nye cykelparkering, som bliver etableret på torvet.

Folk med adgang kan dog stadig køre deres biler ind på området, men et grønt område kommer til at optage det meste af pladsen på torvet.

Et samlingssted

Helt konkret skal der plantes 20 træer og plantebede, og etableres et podie til små koncerter.

Generelt er visionen for projektet, at de erhvervdrivende på torvet kan skabe bedre rammer for deres gæster.

- Den midlertidige omdannelse har vist, at aarhusianerne i dén grad ønsker at bruge Fredens Torv som et centralt samlingssted, siger Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Torvet er ét af 13 byrum i Aarhus, der skal have et såkaldt kvalitetsløft de kommende år, og skal efter planen stå færdigt i løbet af sommeren 2025.