Tors træning fejrer livligt jubilæum

- Der må hujes!

Sådan lyder det søndag formiddag ved Frederiksbjerg Skole.

Det er Tor Fabian, der kommer med opfordringen, og det gør han for 400. gang. Så mange gange har han nemlig stået i spidsen for træninger under træningsfællesskabet Sick Project.

- Der er fantastisk. Der er farver, der er glade mennesker, der er toårige, der træner sammen med 88-årige. Folk i alle former, størrelser og farver, der bevæger sig sammen, lyder det fra stifteren Tor Fabian.

Det er cirka otte år siden, det hele startede, og hver søndag har der - med få coronaundtagelser - siden været motion et sted i Aarhus.

En af dem, der trofast deltager i Tors træninger er 82-årige Kirsten Søndergaard fra Højbjerg.

- Det sjove er jo, at det er alle aldersklasser, der kommer. Man bliver så glad af det. Det er festligt, og jeg få noget motion en søndag formiddag, siger hun.