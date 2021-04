Torben er udviklingshæmmet - men han er også en helt, der har reddet et liv

Drømte om at blive ambulanceredder

Det er ikke tilfældigt, at Torben Nørmark formåede at redde pædagogens liv. Udover sit førstehjælpskursus i 1983 har han en stor interesse for at redde liv.

Han har nemlig altid drømt om at blive ambulanceredder ligesom sin bror - men det har han ikke mulighed for.

- Det kræver også mange andre ting, siger Torben Nørmark.

Men selvom man ikke kan blive ambulanceredder, så kan man altså godt redde liv.

Dét er Torben Nørmark et levende eksempel på.