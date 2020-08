Tomme stole på SOSU-uddannelsen: - Langt og sejt træk at lokke flere til

I dag mødte de nye elever på Social og Sundhedsuddannelserne ind til første undervisningsdag.

Men klasselokalerne er langt fra fyldte. Omkring hver tredje stol står tom, og skolerne kæmper for at tiltrække nye studerende, der vil arbejde med ældre, der har brug for pleje og omsorg.

Uddannelseschef på SOSU Østjylland, Karen Brix Roed, ærgrer sig over, at der er tomme pladser i klasselokalerne og så gerne, at måden, der ses på uddannelserne i samfundet, ændrer sig, så flere vil finde dem attraktive:

- Det, der er allervigtigst, er en samfundsmæssig opbakning til den her vigtige opgave, som det er at arbejde inden for velfærdsområdet, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Dokumentar afskrækker ikke Marlene: - Jeg vil ud og være noget for de ældre

Unge mangler forståelse for uddannelsen

En af de elever, der i dag havde første skoledag på hovedforløbet på SOSU Østjylland i Aarhus, er Rebekka Grud Holmskjold. Hun startede i dag på EUX Velfærd, hvor hun får en erhvervsfaglig studentereksamen oven i sin uddannelse som SOSU-assistent.

Rebekka Grud Holmskjold vil gerne give noget tilbage til dem, der har opbygget vores samfund, som det er i dag.

- Jeg har valgt det, fordi de ældre fortjener en værdig afslutning. De har været med til at bygge hele det her samfund op, som vi lever i nu. De har gjort det muligt for os at tage en uddannelse, de har bygget vores huse og passet vores forældre. Derfor fortjener de at få den omsorg, de har brug for, siger Rebekka Grud Holmskjold til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun mener, at grunden, til at der mangler elever ved hendes side, er, at alt for få ved, hvad SOSU-uddannelserne reelt går ud på:

- Hvis jeg møder en jævnaldrende og fortæller, jeg skal læse til SOSU, så bliver jeg ofte mødt af en kommentar om, at man bare skal tørre folk bagi. Men det er så meget mere end bare det. Du giver jo også omsorg og hjælper dem med forskellige ting.

- Jeg tror, at mange unge mangler en forståelse for, hvad det at være SOSU-assistent egentlig går ud på, og hvad det egentlig kræver, siger Rebekka Grud Holmskjold.

Læs også Fagforeningsformand til rådmand efter dokumentar: - Stil dig op i jobkøen

Kan også blive et problem fremover

I Aarhus Kommune ansætter de SOSU-hjælperelever og SOSU-assistentelever, der har gennemført uddannelsens grundforløb og skal starte på hovedforløbet, tre gange om året. Blandt andet i august.

Ved det aktuelle optag med start 1. august ansatte kommunen 47 SOSU-assistentelever og 43 SOSU-hjælperelever.

Det er langt fra nok, lyder det fra Helle Rasmussen, der er afdelingsleder i Sundhed og Omsorgs HR-afdeling:

- Vi ser desværre, at søgningen ikke matcher, det behov vi har for arbejdskraft. Vi har igennem nogle år haft rekrutteringsudfordringer. Vi har brug for at uddanne flere medarbejdere til vores område, og vi kan se, at søgningen ikke er tilstrækkelig til vores behov, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Efter dokumentar: DF vil give ekstra millioner til ældreområdet

Helle Rasmussen vurderer, at kommunen også fremover vil have rekrutteringsudfordringer. Derfor arbejder de på flere initiativer for at få flere – både unge og ældre – til at søge mod SOSU-uddannelserne.

- Vi skal blive bedre til at fortælle unge om uddannelserne og uddannelserne indhold og fortælle dem om vores opgaver og jobs. Det er vi begyndt på, men det er helt klart noget af det, vi kan forbedre.

De har været med til at bygge hele det her samfund op, som vi lever i nu. Rebekka Grud Holmskjold, elev, SOSU Østjylland

Derudover har kommunen også fokus på at få flere voksne ind på uddannelserne. Blandt andet ved at tilbyde særlige voksenlærling-ordninger og i samarbejde med kommunens jobcentre.

Alle initiativer, der er nødvendige for at sikre en velfungerende ældrepleje i fremtiden:

- Når vi mangler SOSU-assistenter, er det vanskeligt at opnå den rigtige sammensætning af kompetencer til de opgaver, der skal løses. Så får vores forstandere og ledere på plejehjemmene svært ved at ansætte de profiler med de rette kompetencer, som de har brug, siger Helle Rasmussen.

Langt og sejt træk

Det bliver et langt og sejt træk at lokke flere unge til at tage en uddannelse i ældreplejen. Det erkender De Radikales undervisningsordfører Anne Sophie Callesen:

- Det er et langt sejt træk at få sådan en kulturændring i gang. Men et sted vi kan slå ned er, at sørge for, at vi får bedre vejledning på ungdomsuddannelserne og folkeskolen, og at vi får gjort de voksne opmærksomme på, at der er en mulighed for at lave noget rigtig meningsfyldt på nogle ordentlige vilkår.

- Og det kræver selvfølgelig også, at vi ser på de vilkår, der er i ældreplejen. Er der god nok ledelse? God nok løn? Gode arbejdsforhold? Hvor er det for presset? Og hvor handler det mere om, at man skal have styr på den faglige ledelse for at få nogle rigtig gode arbejdsforhold?, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Derudover ligger der et stort arbejde i at tale faget op og bruge flere ressourcer på ældreplejen, hvis de unge skal vende tilbage. Det mener Socialdemokraternes næstformand i Sundheds og ældreudvalget på Christiansborg, Camilla Fabricius.

- Det handler om, at vi er nødt til at investere i at give en ordenlig omsorg og pleje. Det vil sige, at når man skal udføre det arbejde, så har man tid, plads og mulighed for det, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Begge familier har fået nok: Else og Niels flyttes efter plejehjemssvigt