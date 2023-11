Togene i det østjyske holder stadig stille på grund af fejl på et sikringsanlæg, som betyder, at man ikke kan fjernstyre signaler og sporskifte. Det oplyser Banedanmark, som er i gang med at finde og udbedre fejlen.

Man kan dog ikke give en prognose for, hvornår arbejdet er færdigt, så tog igen kan køre på strækningen mellem Skanderborg og Langå.

Både DSB og Arriva melder om flere aflyste tog på grund af problemerne.