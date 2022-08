Tørst, tissetrang og træthed: Midt i festen stod forening klar med alvorlig test

Det er Diabetesforeningen, som står bag testningen, og selv om det er et alvorligt indslag i festugen, er arrangøren ikke bange for at ødelægge den gode stemning, siger Lars Bonde, der er event- og projektleder i Diabetesforeningen.

- Nej, for vi har en rigtig sød sygeplejerske med, og hun skal nok sørge for at sende folk godt videre, hvis de har det, og det er også sådan, at man skal til egen læge for at få det endeligt bekræftet, siger Lars Bonde og oplister nogle af de klassiske symptomer på type 2-diabetes.

- De tre symptomer er tørst, tissetrang og træthed.

Ifølge foreningen går mange tusinde danskere rundt med diabetes uden at vide det.