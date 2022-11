Tør ikke fortælle far om Stofa-opsigelse: - Det er bondefangeri

Jan Boeriis har endnu ikke turdet fortælle sin far, at han er blevet opsagt af Stofa.

- Jeg tør ikke sige det til ham, for jeg er bange for, hvordan han reagerer. Han kommer ikke til at kunne forstå det. Vi kan ikke lære ham noget nyt, og tv er det eneste, han har tilbage, siger Jan Boeriis.

Ser tv ni timer om dagen

Han far kom til skade i en fly-ulykke for 58 år siden og har derfor store problemer med at gå. Han har mistet sin kone for nogle år siden, og nu bliver stort set alle hans vågne timer brugt på at se fjernsyn i ældreboligen. Cirka ni timer om dagen, vurderer sønnen.

- Han kan ikke andet end at vakle ind i sofaen, og så sidder han ellers der hele dagen - udover når der er besøg fra hjemmeplejen. Han kommer til at kede sig ihjel, hvis han mister det store udvalg af tv-kanaler, han har i dag, siger Jan Boeriis.

Gennem det nyoprettede selskab Vios kan Jan Boeriis' far fra 1. december få den lille tv-pakke gennem det coax-stik, han har nu - det normale, runde tv-stik. Hvis han vil have en stor tv-pakke med flere kanaler, skal han finde en anden løsning, for eksempel streaming eller via en boks.

- Lige nu har han 64 forskellige kanaler i den store pakke, så han kommer til at miste meget, hvis han skal nøjes med den lille pakke. Og vi kan ikke lære ham at se tv på en ny måde. Han har sågar svært ved at tage telefonen, så vi kan ikke introducere noget som helst nyt for ham, siger Jan Boeriis.

Kendte ikke til medlemskab

Jan Boeriis er utilfreds med, at han ikke har haft indflydelse på antenneforeningens beslutning om at købe Stofa ud af det fælles anlæg.

- Det er tragisk, at antenneforeningen har truffet denne beslutning på medlemmernes vegne og for deres penge har købt Stofa ud.

- Jeg siger ikke, at Stofa er uden skyld. Men det her rammer nogle svage, gamle mennesker, der ikke kan overskue, at tingene ændrer sig - og for hvem bekvemmelighed er vigtigere end at spare penge og få flere valgmuligheder, siger han.

Han tror, situationen er kommet bag på mange.

- Jeg tror, at mange af kunderne ligesom min far ikke anede, de var medlem af en antenneforening, og nu er det så antenneforeningen, der træffer store beslutninger på en hel masse menneskers vegne, uden at de kan gøre noget ved det, siger Jan Boeriis.

Også Lise Raagaard Møller er blevet overrasket over, at hun var medlem af en antenneforening, der kan opsige samarbejde med Stofa.