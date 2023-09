Tøj på gaden har taget overhånd: - Hvad bliver det næste?

Sko, bukser, trøjer og jakker. Man kan finde det hele på en gåtur gennem Aarhus.

Tendensen med tillidsstativer er nemlig blevet utrolig populær.

Selvom genbrug er godt for kloden og pengepungen, er det ikke alt ved den tillidsfulde salgsform, der er positivt.

- Jeg synes, at det er en rigtig god ide med genbrug og at sælge sit tøj. Men en form for junglelov, hvor du frit kan sælge dit genbrug midt på gaden, det er ikke i orden, siger Anne Koch fra Aarhus, som synes, at de mange tøjstativer i gadebilledet har taget overhånd.

Derfor gik hun til tasterne for at rejse debatten i den lokale facebookgruppe for beboerne på Aarhus Ø.

Frygter mere rod

I begyndelsen var tillidstativerne at finde på gaden ude foran folks hjem, hvor tøj blev solgt til en billig pris.

Men nu blomstrer stativerne også op på nær og fjern i bybilledet, hvor der ikke umiddelbart synes at være nogen, der bor.

- Jeg har set dem mange tilfældige steder i bybilledet. Blandt andet på Aarhus Ø ved Bassin 7, hvor der stod et helt tilfældigt, siger Anne Koch, som også finder det ærgerligt, at tøjet nogle gange er blevet vådt eller er blæst ned på fortorvet.