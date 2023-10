Tobias er ejendomsmægler om dagen og ravn om natten

Det job betyder, at han arbejder på skiftende tidspunkter, og derfor er det svært for ham at være frivillig i eksempelvis sønnens taekwondoklub, selvom han gerne ville.

- Jeg har kun været ude på en enkelt tur indtil videre, men jeg er ikke i tvivl om, at der er brug for os derude, siger 45-årige Tobias Mortensen, der tjener sin løn som ejendomsmægler.

Det handler om tryghed, og det handler om at være synligt til stede, så de unge mennesker kan se, at hjælpen er nær.

- Det er nogle år siden, jeg selv var en del af nattelivet, så ved at være natteravn, kan jeg blive opdateret på, hvad der foregår rundt omkring og på den måde forberede mig på, hvad der venter min søn, før jeg får set mig om, siger Tobias Mortensen, der ser frem til at gå sin næste tur i den gule jakke.

- Da trådte vi til, og spurgte, om de havde brug for hjælp. Deres veninde tog sig af dem, men jeg har det godt med at vide, at vi var der og var klar til at træde til, siger Tobias Mortensen.

Her oplevede han blandt andre to unge piger, der var så berusede, at de ikke var til at komme i kontakt med. De sad på nogle granitsten overfor Magasin, hvor en tredje veninde stod alene med ansvaret for dem.

- Jeg kan ikke forpligte mig på at stå der, hver gang der er træningsaften eller weekendstævne, men jeg havde lyst til at lave noget velgørende ét eller andet sted. Jeg fik så øjnene op for Natteravns-arbejdet, meldte mig til og gik min første tur i september, da arrangementet "Danmarks største fredagsbar" fandt sted i Aarhus, siger Tobias Mortensen.

De frivillige er helt almindelige voksne mennesker med forskellige forudsætninger for at være med. Det handler om at tage ansvar og være der for de unge i nattelivet, der måtte have brug for én eller anden form for hjælp.

- Det har altid været en udfordring at skaffe frivillige, der vil bruge natten på at gå rundt i bylivet og snakke med de unge mennesker. Vi mistede en del frivillige under corona, så vi har haft en periode, hvor vi har skullet arbejde for at hente nye folk ind, siger Jann Lund, der i øvrigt blev hædret som "Årets østjyde" i 2017 . Blandt andet for sin frivillige indsats for Natteravnene i Tilst.

Jann Lund har arbejdet for at skaffe flere frivillige, og han er derfor meget glad, når en mand som Tobias Mortensen dukker op og melder sig klar til at tage en tørn.

Jann Lund er formand for Natteravnene i Aarhus C. Et job, han har haft siden januar.

- Vi har forsøgt - og er forhåbentlig lykkedes med - at skabe en kultur, hvor det er sejt at tage jakken på, og vi har heldigvis fået nogle folk ind, som er superengagerede, ligesom dem vi havde i forvejen, siger Jann Lund.

Mange af de frivillige kommer, fordi de har haft en eller anden oplevelse i nattelivet, der gør, at de gerne vil være med til at bidrage til sikkerheden og trygheden uden for gå-i-byen-stederne.

Måske har de selv været udsat for vold, eller også har de en bekendt. For nogle af dem handler det om, at deres egne børn har nået en alder, hvor de er begyndt at rende i byen i weekenderne.

- Der er forskellige former for motivation, og det er lige meget, hvad der driver værket. For mit eget vedkommende handler det om at give noget tilbage til det samfund, der hjalp mig efter en opvækst som plejebarn med en alkoholiseret far og en maniodepressiv mor. Der blev taget hånd og mig, så jeg har fået et godt liv på trods af den modvind, jeg voksede op i, siger Jann Lund.

- Det vigtige er, at man har lyst til at gøre den populære forskel, og det garanterer jeg, at vi gør hver eneste gang, vi går på gaden.