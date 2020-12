To timers kø: Nu kommer der flere testtider

Vejret var gråt og vådt og huer og paraplyer stærkt repræsenterede. Den mobile testenhed i Viby var torsdag velbesøgt og køen for at komme til snoede sig via stierne.

- Vi har stået har omkring to timer, lød det fra Dicte Trøjborg fra Aarhus, da TV2 ØSTJYLLAND talte med hende kort før, det blev hendes tur.

Hun var med en veninde taget afsted for at blive testet, før hun skulle hjem til familien.

- Vi har også snakket om at blive testet igen inden nytår, så vi alle sammen er sikre og ikke smitter hinanden, forklarer Dicte Trøjborg