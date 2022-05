To personer anholdt for overtrædelse af våbenloven

Østjyllands Politi har fredag eftermiddag været talstærkt til stede på to adresser i Skejby og Tilst, efter at et større antal politibiler og betjente rykkede ud til dobbelt ransagning.

Bilister og forbipasserende kunne se politibiler og betjente i skudsikre veste. Det skyldtes mistanke om ulovlig våbenbesidelse, og så tager man sine forholdsregler, forklarer vagtchef i Østjyllands Politi Rene Ludvig.

- Vi ledte efter to personer i relation til overtrædelse af våbenloven, og klokken 18.21 kunne vi så anholde to personer på adressen i Tilst, siger vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.

De skal nu afhøres og vurderes, om de skal fremstilles i grundlovforhør.