To opgange evakueret efter brand i ovn

To opgange på Silkeborgvej kort før Ringvejen i Aarhus var kortvarigt evakueret onsdag eftermiddag, da der var opstået brand i en restaurant i stueetagen.

Der viste sig at være tale om brand i en ovn i restauranten, som Østjyllands Brandvæsen hurtigt fik styr på. De frygtede dog, at den kunne have spredt sig via bygningens ventilationssystem, og to opgange blev derfor evakueret, fortæller operationschef Niels Henrik Nielsen til TV2 Østjylland.

Beboeren er ved at finde tilbage i deres lejligheder, fortæller operationschefen.