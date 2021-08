To mænd ville bare finde en fest - så blev de overfaldet

Overfaldet igen

Den 21-årige slap fri og begyndte sammen med sin fætter at forlade stedet for at slippe væk fra mændene. Den anden fætter forsøgte at dæmpe gemytterne, men overfaldsmændene var åbenbart ligeglade og kom tættere og tættere på den forslåede 21-årige.

Han fik sin kasket slået af, blev mast ind mod et glasparti og fik to slag i ansigtet.

En af de andre mænd fra gruppen fik stoppet sin kammerat, og de forsvandt herefter ud i natten.

Manden, der flere gange truede og slog den 21-årige, beskrives som: