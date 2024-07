To mænd taget på fersk gerning i en baggård

Østjyllands Politi har anholdt og sigtet to mænd på 29 og 38 år for adskillige berigelsesforhold, herunder tyveri og indbrudstyveri. Det fremgår af politiets døgnrapport.



Mændene blev anholdt natten til onsdag i forbindelse med et igangværende indbrud i en forretning på Skt. Pauls Kirkeplads i Aarhus C.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen kl. 01.49, hvorefter flere patruljer blev sendt til stedet. Ved ankomst til forretningen kunne betjentene konstatere, at der var blevet knust en rude, hvorefter den ene af de to mistænkte gerningsmænd blev truffet i baggården og anholdt.

Den anden af de to formodede gerningsmænd havde forsøgt at gemme sig på en altan i et par meters højde, men også han blev fundet af betjentene og anholdt. De to mænd blev begge sigtet for at have begået indbrud og taget med på stationen.

Onsdag bliver de fremstillet i grundlovsforhør.