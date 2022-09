To mænd stjal brænde i sækkevis

Men her befandt der sig også en opmærksom borger, der klokken 20.24 alarmerede Østjyllands Politi, fortæller kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen.

- En patrulje var hurtigt på stedet og her traf de to mænd på henholdsvis 33 og 22 år, som lige netop var kørt fra stedet i deres bil med 15 sække brænde på traileren, siger han.

Ville betale senere

Politiet kunne konstatere, at der ikke var blevet betalt for brændet, der på stedet blandt andet bliver brugt til at undervise skoleelever i natur og friluftsliv.

Derfor blev begge mænd anholdt og sigtet for tyveri.



- De sagde, at de havde tænkt sig at betale for det senere. Det troede vores betjente ikke på, siger Jakob Christiansen.



Og der kan da også være en god grund til at sikre sit brænde bedre i den kommende vinter.

Ting som træpiller, brænde og gas er steget betragteligt i værdi på det seneste. Politiet anbefaler, at man også sikrer det derefter.

- Det er ikke umiddelbart noget, vi har oplevet, der bliver stjålet i større stil. Men det er klart, at i og med at brænde har en større værdi end tidligere, så er det en god idé at være opmærksom på det, siger kommunikationsmedarbejderen.