To mænd indlagt efter knivstikkeri - den ene sigtet

Politiet var torsdag aften massivt til stede i Hans Hartvig Seedorf Stræde i det centrale Aarhus, hvor gaden i en periode var afspærret.

To unge mænd er indlagt efter hændelsen, oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND fredag morgen. De er udenfor livsfare.

- Vi arbejder på højtryk på sagen, men har ikke yderligere nu, fortæller vagtchef Morten Bang fra Østjyllands Politi.

Fredag formiddag oplyser politiet i døgnrapporten, at en 22-årig klokken 14 fremstilles i grundlovsforhør. Han sigtes for grov vold ved at have stukket en 20-årig flere gange med kniv.

Den sigtede blev også indlagt med skader, men er udskrevet. Den 20-årige er fortsat indlagt, men har ikke været i livsfare.