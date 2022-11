To mænd dømt: Sendte kvart million til terrororganisation

To mænd er fredag ved Retten i Aarhus kendt skyldige i at have fremmet terrororganisationen Islamisk Stat (IS) under en rejse til Syrien i 2014.

Tre andre mænd er kendt skyldige i finansiering af terrororganisationen ved at have hjulpet med at sende penge til IS.

En sjette mand, der var tiltalt i sagen, blev frifundet for terrorfinansiering.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var en 30-årig mand og en 32-årig mand fra Aarhus-området, der blev kendt skyldige i at have udført terrorfremmende virksomhed under en rejse til Syrien i juli 2014.