To fodgængere påkørt: Løb over for rødt for at nå bussen

Politi og ambulancer rykkede torsdag middag ud til en anmeldelse om to påkørte fodgængere i Åbyhøj.

Der viste sig, at de to personer var løbet ud på vejen, selvom der var rødt, for at nå en bus. Det fortæller vagtchef hos Østjyllands Politi Lars Bisgaard.

- De løb over for rødt i et fodgængerfelt, hvor de overser en personbil, der rammer dem med lav hastighed, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.