To anholdt efter overfald på skoleelev

Politiet har anholdt to drenge på 16 og 17 år, som efterfølgende er blevet tiltalt for at have overfaldet en 15-årig skoleelev.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland.

Overfaldet skete onsdag 18. april klokken 09.25 på Randersvej nær Lisbjerg, hvor den 15-årige går på Netværksskolen.

Det var et vidne, der ringede til politiet, da vedkommende havde set drengen blive overfaldet af en gruppe andre drenge, som efterfølgende stak af via et stisystem i retning mod Ikea. Drengen fik også stjålet sin telefon.

Politiet rykkede ud med flere patruljer, der søgte i området omkring Netværksskolen, og man fik hurtigt anholdt og sigtet en ligeledes 15-årig dreng, der blev identificeret som én af gerningsmændene. Han blev under visitation fundet i besiddelse af et knojern.

Siden ledte politiet efter to andre gerningsmænd, som nu altså er blevet anholdt og tiltalt. Østjyllands Politi forventer, at sagen skal for retten i starten af 2025.

Fik minister til at reagere

Historien fik i øvrigt justitsminister Peter Hummelgaard (S) til at reagere og kontakte TV2 Østjylland.

Han kaldte sagen for "et tilfælde af uacceptabel adfærd, som samfundet skal slå hårdt ned på".

- Kriminalitet er noget af det mest ødelæggende for et samfund. Det gælder ikke mindst grove, voldelige overfald. Regeringen vil gennemføre en strafreform, så vi sikrer, at der sættes hårdere og mere konsekvent ind over for blandt andet alvorlig personfarlig kriminalitet, herunder grov vold og voldtægt, skrev Peter Hummelgaard i en mail til TV2 Østjylland.