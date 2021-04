To Aarhussogne i fare for tvangsnedlukning

Dermed er de to sogne snublende tæt på den magiske grænse for, hvornår en kommune skal tvangsnedlukke et sogn. Både Gellerup og Ravnsbjerg Sogn opfylder nemlig to af tre kriterier, som skal være opfyldt for at kommunen skal lukke sognene ned. Begge sogn har mere end 20 nye coronatilfælde på en uge og begge har en positivprocenter på mere end to. Kun incidenstallene holder sognene ovenvande.