Tivoli-direktør: Derfor er Cobraen ikke dækket til

Onsdag eftermiddag genåbnede Tivoli Friheden efter næsten en uges nedlukning efter den tragiske ulykke torsdag, hvor en 14-årig pige mistede livet.

En del gæster, der besøger parken onsdag, søger mod Cobraen, hvor ulykken fandt sted, fortæller TV2 ØSTJYLLAND.

Det er muligt at komme helt hen til Cobraen, der ikke er dækket til. Tivoli Friheden har overvejet det nøje, fortæller direktøren.

- Vi har snakket meget, om den skulle være tildækket. Vi har valgt at sige, at der ikke er en masse at skjule. Den står her bare. Og vi har egentlig godt med, at folk kan komme hen og se den. Og, hvis der er nogen, der var her i torsdags, er det måske også en del af deres heling at komme tilbage og se den, siger direktør Henrik Ragborg Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.

En del mennesker har benyttet sig af, at Tivoli Friheden onsdag har åbnet igen. En stille genåbning, som parken selv kalder det.

- Jeg tager det som et udtryk for, de hjælper os med at vise respekt for den familie, der har mistet et barn, og den familie, der har et tilskadekommet barn, siger direktøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Ulykken skete torsdag i forlystelsen Cobraen. En 14-årig pige mistede livet.

Allerede dagen efter meddelte Tivoli Friheden, at Cobraen ikke kommer til at køre igen.

Politiet efterforsker fortsat sagen.