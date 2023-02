Tina rejste på tværs af verden for at arbejde her

Her stod der, at Danmark manglede sygeplejersker, og så var kursen ellers sat mod Danmark, hvor arbejdsforholdene er bedre end i hjemlandet.

Egentlig havde hun planer om at rejse til Canada for at arbejde, da hun i forvejen kendte flere, der havde taget den tur. Hun fandt dog ud af, at det er en særdeles tidskrævende proces, og så faldt hun i stedet over et link på nettet.

- Jeg er glad for mit arbejde, så jeg forestiller mig ikke, at jeg skal arbejde i andre lande, siger Tina Makhmalchi til TV2 Østjylland.

Kom til Danmark i 2020

I 2016 fik Tina Makhmalchi sin uddannelse i Teheran, og efterfølgende arbejdede hun på akutafdelingen på to hospitaler for at få tingene til at køre rundt. Det er lidt af et arbejdspres, og derfor var det også familie og venner, der opfordrede hende til at søge mod udlandet, hvis hun fortsat skulle arbejde som sygeplejerske.

Hun landede i Danmark i sommeren 2020, og to måneder senere var hun i gang med den påkrævede sprogskole. Det tog 16 måneder for hende at gennemføre, hvorefter hun gik i gang med en evalueringsansættelse på den afdeling, hvor hun også arbejder i dag.

- Jeg kendte de medicinske udtryk på farsi og på engelsk, så det har været svært at lære, men kollegerne har været virkelig søde og tålmodige, så jeg ikke føler mig stresset, siger Tina Makhmalchi.

I september 2022 fik hun sin endelige autorisation i Danmark, så hun officielt kan kalde sig sygeplejerske.