Tina har haft syv hjertestop: - Vi kan ikke tale om døden

- Jeg er så bange for, at jeg ikke kan give dem et kram, hvis det sker. Og at vi ikke har fået talt om det, siger Tina Christensen.

Og der er flere ting, hun gerne vil sige til dem:

- Det er dejligt, at du gider tage den her snak. Pas godt på dig selv og hinanden. Og kæmp videre for at samfundet bliver bedre til at tale om det, der er død, og det der er svært.