Tina fik ét år at leve i: 364 dage efter ringede telefonen

For ringer lægen og tilbyder et hjerte, og hun misser opkaldet, gives hjertet til en anden. Og uret tikker, efter lægen fortalte hende, at hun kun har et år tilbage at leve i.



Kan hjertet bruges?

Hun havde næsten intet tøj på, da hun forlod huset og blev kørt afsted i en ambulance til Skejby Sygehus. I travlheden ringede hun til sine børn, der irriterede svarede, at de altså var i skole.



- Jeg svarede, at det vidste jeg da godt, men jeg skulle altså have et nyt hjerte nu.

I ambulancen er de Falck-reddere, hun har kørt med så mange gange før. De jubler, da de ser hende, og udtrykker deres begejstring for, at det nu endelig er hendes tur til at få et nyt hjerte.