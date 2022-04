Tina Dickow skal åbne ny tivoliscene: Her er hendes hemmelige gæster

Drejet væk fra naboer

Samtidig er scenen blevet drejet. Helt præcis 61 grader i retning af stadion og dermed også væk fra det boligområde, hvorfra der i mange år jævnligt er kommet klager over for meget støj.

- Det er jo klart, at vil man have den gode placering, som vi har midt i Danmarks største by meget tæt på et parcelhuskvarter, er der mange regler, man må overholde, og det gør vi med glæde, siger direktøren og fortsætter:

- Det gode er, at vi nu har gjort en indsats, så vi kan få vores ønske om at spille en lille smule kraftigere, samtidig med at naboerne ikke oplever øgede scener.

Om lydniveauet ligefrem bliver lavere i stuen og soveværelset hos naboerne, tør direktøren ikke love.

- Det er svært at sige, for der er meget matematik i det, men i hvert fald er vi sikre på, at det ikke bliver mere. Om det så bliver en lille smule mindre, er ikke til at sige lige nøjagtig endnu. Det må tiden vise, siger direktøren, som glæder sig til den 6. maj.

- Jeg kan garantere en fest, og at vi vil lægge os i selen for at give den her helt perfekte premiereaften, siger Henrik Ragborg Olesen.