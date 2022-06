Timelang slukning i affaldsanlæg i nat

Her havde forbrændingsanlæggets nattevagter meldt om røg. Ved selvsyn kunne brandvæsnet konstatere, at det drejede sig om et område på 40 x 40 x 5 meter, der er i brand, og man skalerer op.

- Vi håbede ikke, at det var så slemt, men det blussede op, da vi begyndte at rode i det, fortæller operationschef Søren Møller.

Derfor tilkaldte man Beredskabsstyrelsen og deres droner med termiske kameraer.

- Det hjalp os rigtig meget til at se, hvor det var, det brændte, fortæller han.

Det kan være svært at se "nedefra", når der er tale om så stor en bunke.