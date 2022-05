Tiltrængte millioner efter én lang sparerunde

Derudover er der ifølge Dorthe Ryom Fisker stort behov for at træne skolehjem-samarbejdet, og det kan sagtens øves allerede under uddannelsen. Det er en disciplin, der mangler under praktikken.

Langt fra nok

Og 16,8 millioner kroner rækker et stykke, men ikke nok, mener formanden. For selvom uddannelsen er vigtig, skal skolerne også understøttes for både børn og lærernes skyld.

- Ude i kommunerne er der simpelthen ikke den nødvendige økonomi. Vi er i en ond spiral, hvor skolen er stærkt underfinansieret.



Hun er dog positiv over at se, at der står flere undervisningstimer på nogle af millionerne, som kunne gå til undervisning i specialpædagogik. Derfor opsummerer hun:

- Pengene på uddannelsen kunne gå til feedback, skolehjem-samarbejdet og den relation og så specialpædagogik, slutter formanden.