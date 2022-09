Tiltalt for terror: Poserede i militærtøj og med våben i Syrien

Efter mere end 16 måneders varetægtsfængsling kan to mænd på 30 og 31 år torsdag endelig tage plads på anklagebænken i Retten i Aarhus, som skal afgøre, om de er skyldige i de anklager, der er rejst mod dem.

De to er tiltalt for at være rejst til Syrien og have tilsluttet sig Islamisk Stat - IS. Den 30-årige er desuden tiltalt for at yde økonomisk støtte til IS og formået fire andre, der også er tiltalt i sagen, til at gøre det samme.