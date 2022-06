Tiltalt for drab på 18-årig mand

Anklagemyndigheden har rejst tiltale for manddrab mod en 20-årig mand, som ifølge anklageskriftet stak en 18-årig mand ihjel på gaden i Aarhus sidste år.

Drabet fandt sted om aftenen den 31. oktober. Her mødtes en mindre gruppe mænd ifølge politiet med den 18-årige på Ormslevvej i Viby.

Aftalen var angiveligt, at mændene ville købe skunk af den 18-årige, men det er politiets opfattelse, at de i virkeligheden havde planlagt at frarøve ham stofferne, og at de mødte op bevæbnet med kniv og økse.