Tiltalt for at ville dræbe med knust flaske – nu falder dommen

En kontrovers mellem to mænd på en bar i det centrale Aarhus tilbage i december får i dag et efterspil.

Kontroversen tidligt om morgenen søndag den 4. december udviklede sig nemlig til, hvad anklagemyndigheden mener var et voldeligt overfald, da en dengang 33-årig mand stak det 52-årige mandlige offer med en knust flaske.

- Det er ikke et tilfældighedsoverfald - de har haft en eller anden form for kontakt inden. Vi ved bare endnu ikke om hvad, lød det fra vagtchef ved Østjyllands Politi Morten Bang, da TV2 Østjylland talte med ham den pågældende søndag.

Skal have mindst fire års fængsel

Stikkeriet var så voldsomt, at den i dag 34-årige mand skal dømmes for drabsforsøg, mener anklagemyndigheden, der derfor i dag står over for manden i Retten i Aarhus.

Her ventes byretten at afsige dom i sagen mod den 34-årige, som blev varetægtsfængslet efter overfaldet i december.

Under overfaldet, der fandt sted klokken 05.45 udenfor Bodegaen, blev offeret stukket gentagne gange i halsen og hovedet med den knuste flaske, og ifølge anklageskriftet blev overfaldet stoppet ved, at gerningsmanden blev trukket væk og slået i hovedet.

På den baggrund har anklagemyndigheden vurderet, at hændelsen var så grov, at der ikke blot var tale om grov vold, men drabsforsøg. Det betyder også ifølge Ritzau, at anklageren vil gå efter mindst fire års fængsel.

Foruden krav om fængsel har anklagemyndigheden taget forbehold for at kræve den 33-årige udvist.

Derudover kræves han idømt et forbud mod at opholde sig på barer og værtshuse efter midnat og i nattelivszoner.