Tiltale: Dømt krænker kontaktede 480 børn på nettet

I 2020 fik en nu 30-årig mand i forbindelse med en dom for krænkelser af børn forbud mod at kontakte børn, han ikke kender, på internettet i fem år.

Men det holdt ham ifølge anklagemyndigheden ikke tilbage. Nu står han tiltalt for at have kontaktet omkring 480 børn trods forbuddet. Sagen starter mandag ved Retten i Aarhus.

Ved Retten i Glostrup blev manden den 24. januar 2020 idømt et års fængsel for blufærdighedskrænkelse af syv piger i alderen 10-13 år og for besiddelse af børneporno.

Dengang blev han afsløret af faren til en 13-årig pige, efter at han havde sendt stærkt seksuelle beskeder til hende.

Kommunikation på Skype

Pigen havde via sin iPad tilgået internetuniverset Imvu, hvor man blandt andet kan tale med andre personer og spille forskellige spil. Det var her, hun mødte den mere end 10 år ældre mand.

Manden fik overtalt pigen til at kommunikere med sig via beskedtjenesten Skype, og det var her krænkelserne fandt sted.

Ud over straffen på et års fængsel valgte retten i 2020 at idømme manden et forbud mod at søge kontakt med børn på internettet i fem år.

Det er det forbud, han nu er tiltalt for at have brudt. Ifølge anklageskriftet var fremgangsmåden den samme som i den tidligere sag.

Sendte video på Snapchat

På en lille uges tid i februar i år kontaktede han omkring 480 børn på blandt andet spille- og chattjenesterne MovieStarPlanet og Snapchat, lyder anklagen mod ham.

Foruden overtrædelse af forbuddet mod at kontakte børn er han tiltalt for at have krænket to 11-åriges blufærdighed. Ifølge anklageskriftet sendte han via Snapchat børnene en kort video og flere billeder af seksuel karakter til børnene.

Sagen behandles efter planen ved Retten i Aarhus mandag og tirsdag.