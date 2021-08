Tilråb og overfald: Ny handleplan skal stoppe diskrimination af LGBT+ personer

Aarhus skal være en god by for alle

Det er forslagsstillernes mål at sikre, at Aarhus er en god by for alle, lyder det fra Anders Winnerskjold, der ser med stor alvor på den nye rapports resultater:

- Jeg bliver bekymret, og jeg synes, at det er frygteligt i virkeligheden, fordi jeg synes jo at Aarhus, som jeg betragter som en moderne og progressiv by, skal være et sted, hvor man kan være sig selv uanset ens seksualitet eller køn, siger han.