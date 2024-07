Tilkørselsvej til motorvej lukkes i flere uger

Aarhus Kommune har meddelt, at Torshøjvej ved Kolt/Hasselager vil være lukket fra nu på mandag i uge 29 til uge 32 grundet vejarbejde. Lukningen skyldes en udvidelse af vejen og etablering af en ny stitunnel. Området vil være forsynet med skiltning, der viser en alternativ omkørselsrute gennem byen for de berørte trafikanter.

Samtidig er Vejdirektoratet i gang med at udvide motorvejsramperne ved Aarhus Syd Motorvejen for at forbedre tilgængeligheden til motorvejen via Giber Ringvej.

Trafikanter, der normalt benytter Torshøjvej for at komme på eller af motorvejen ved Hasselager V, bør forvente ændringer i deres sædvanlige rute og afsætte ekstra tid til deres rejse.