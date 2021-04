Tilfældig bil ramt af skud: Mørkklædte scooter-kørere efterlyses

Vagtchef ved Østjyllands Politi, Per Bennekov, oplyser torsdag morgen, at man har fundet patronhylstre i krydset i forbindelse med onsdagens efterforskning:

- Det, som vi ved, er, at to mørkklædte personer kommer kørende på scooter i krydset og afgiver en række skud. Efterfølgende kører de fra stedet i vestlig retning mod Åbyhøj.



Bil blev ramt

- Vi har fundet patronhylstre, der stammer fra et håndvåben. Så det er et håndvåben, der er skudt med, fortæller vagtchefen.

I en pressemeddelelse udsendt torsdag formiddag oplyser politiet, at der blev fundet seks patronhylstre på stedet.

Det viste sig desuden, at en tilfældigt forbipasserende bil var blevet ramt i skærmkassen over venstre baghjul af et af skuddene:

- Den kvinde, der kørte bilen, var uskadt. Der var umiddelbart intet tegn på, at nogen var blevet ramt, skriver politiet i pressemeddelelsen.



Vicepolitiinspektør: Helt uacceptabelt

Politiet kan ikke sige noget om, hvad eller hvem de mørkklædte personer skød efter i vejkrydset, men politiet efterlyser vidner til selve episoden samt vidner, som måske har set personerne køre fra stedet på scooteren.

Ifølge politiet patruljerede betjente i området ved vejkrydset om aftenen og natten efter episoden, og man vil i den kommende tid være ekstra til stede i området:

- Det er jo helt uacceptabelt, at der bliver skudt hen over en stærkt trafikeret vej, og vi tager den her sag meget alvorligt og efterforsker den intensivt. Vores klare formodning er, at motivet til skudepisoden skal findes i en intern konflikt i det kriminelle miljø, og vi er overbeviste om, at gerningsmændene havde et helt bestemt mål, de ville ramme, siger vicepolitiinspektør Lennart Glerup.



Politiet fik anmeldelsen om skudepisoden klokken 16.28 onsdag eftermiddag. Det meget trafikerede vejkryds blev derefter afspærret i forbindelse med efterforskningen, hvilket skabte trafikpropper i området.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.