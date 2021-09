Tilbage til start mener kritiker: Hegn og dyr fjernet fra projekt med vildskov

Han understreger, at han forstår, at der er delte meninger på området. Derfor håber han, at der kan indgås en aftale om græsning et andet sted, når det ikke kunne lade sig gøre i den nye vildskov.

- Vi er selvfølgelig glade for, at når man dropper græsning, så vedbliver man, at det skal være urørt natur og naturlige vandforhold. Vi håber, at der er et flertal i forligskredsen om, at der kan komme græsning i andre områder. Det har vi en klar forventning om, at det kommer til at ske, siger Sebastian Jonshøj.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår forligskredsen skal mødes for at diskutere sagen igen.