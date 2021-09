Til samtale med chefen efter kritik: Sygeplejerske føler sig krænket på sin ytringsfrihed

- Der er ingen tvivl om, at sygeplejersker, ligesom alle andre grupper, har ytringsfrihed. Og man har lov til at give til kende, hvis man oplever arbejdsmiljøet så presset, at man ikke kan være i mere at få pålagte vagter. Jeg synes, at det er enormt vigtigt, at man tager det meget alvorligt og lytter på sygeplejerskerne, hvis der er så massive mængder pålæg, at man ikke kan holde til det, siger Anja Laursen til TV2 ØSTJYLLAND.



Hospitalsledelse slår fast: Vi har ytringsfrihed

TV2 ØSTJYLLAND har i dag talt med regionsrådsformand, Anders Kühnau (S), der hverken kan eller vil kommentere den konkrete sag. Men han slår fast, at ytringsfriheden for alle ansatte er vigtig i Region Midtjylland.

Heller ikke den øverste hospitalsledelse på Aarhus Universitetshospital vil gå ind i den konkrete sag. Hospitalsdirektør Poul Blaabjerg kan ikke afvise, at der er medarbejdere, der føler, de ikke har ytringsfrihed. Men han mener, at der generelt er meget højt til loftet på hospitalet. Og nul grænser for ytringsfrihed.