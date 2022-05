Tidligere politiansat tiltalt for hacking og krænkelser

En nu tidligere IT-ansat i Østjyllands Politi er tiltalt for at hacke og forsøge at hacke 140 politi-kollegers telefoner.

Han er også tiltalt for at tilgå krænkende indhold i politisager, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Han har under påskud af at skulle undersøge blandt andet de ansatte iPhones hacket dem og derved fået adgang til intime, private billeder.

Ifølge anklageskriftet, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i, har episoderne fundet sted i både Aarhus, Randers og Horsens i perioden fra 2010 til 29. marts 2021.

Han er tiltalt for "under skærpende omstændigheder at have misbrugt sin stilling som IT-medarbejder ved Østjyllands Politi".

Den 42-årige tidligere ansatte er også tiltalt for gennem et nøglehul til et omklædningsrum på politigården at have optaget billeder af en kvindelig medarbejder, mens hun klædte om.



Nogle af de ansatte er hacket én gang, mens andre er helt op til 30 gange.

Der er rejst tiltale for i alt 12 forhold, som både er begået mod tidligere kolleger, venner og bekendte og mod tilfældige privatpersoner, som han købte brugte harddiske af, fra hvilke han gendannede og tilegnede sig privat og blufærdighedskrænkende indhold.

Desuden er han tiltalt for godt 100 tilfælde af uberettiget adgang til politiets efterforskningsmateriale. På den måde har han i flere tilfælde genkrænket kvinder ved at skaffe sig adgang til det blufærdighedskrænkende materiale, der indgik i sagerne.

Sagen ligger ved Fyns Politi, da Østjyllands ikke må undersøge sig selv.

