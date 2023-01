Tidligere it-ansat i politiet straffes med to år for krænkelse af kolleger

Der blev fredag sat punktum i sagen om en tidligere it-medarbejder i Østjyllands Politi, der blandt andet var tiltalt for hacking af 140 nu tidligere kolleger.

Han idømmes to års fængsel, heraf tre måneder ubetinget.

Den nu dømte modtager dommen.

Anklageren var gået efter tre års fængsel.

Læs eller genlæs TV2 ØSTJYLLANDs livedækning af retssagen her.

Sagen har kørt over fem retsdage ved Retten i Aarhus, hvor blandt andet 15 forurettede, en efterforsker og den nu dømtes tidligere chef har vidnet. Derfor var der altså kun selve domsafsigelsen på programmet fredag.

- Det er billigt sluppet, lyder det fra en af de forurettede på vej ud af døren.

Enig domsmandssret afsiger dommen, siger dommer Bente Thanning fra Retten i Kolding.

Dommeren er kommet fra Kolding, fordi hun skulle være fra en anden kreds, ligesom anklageren er fra Fyns Politi.

To anklagepunkter om besiddelse af børneporno frafaldt allerede inden dommen. Også forsvarerens andet stridspunkt i anklageskriftet vedrørende den periode, som forbrydelsen er begået i, blev ændret. Ifølge anklageskriftet skulle det være foregået over en tiårig periode, men det er nu ændret til "ukendt periode".

Den 43-årige tidligere it-medarbejder har fået sine kolleger og naboers billeder ved eksempelvis at sige, at han skulle tjekke, hvordan Apple-produkter spillede sammen med politiets systemer. Derfor satte han et kabel fra de ansattes private iPhone til sin egen arbejdscomputer.

Han har selv under sagen forklaret, at det er eskaleret, og han har selv sammenlignet det med et misbrug. Til sidst brugte han det halve af sin arbejdstid på det, så det svarede til at have to job, forklarede han torsdag.

Det har ikke kun været en spektakulær dag, fordi det er en politiansat, der har krænket kolleger, men også, fordi der er blevet slettet bevismateriale i forbindelse med anholdelsen. Der blev eftersigende indgået en aftale om, at den nu dømte låste sin computer op, for at efterforskerne så slettede det, efter at der var blevet dokumenteret.