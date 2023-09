Tidligere beboere går sammen i kamp om millioner

Sagen blev præsenteret for beboerne i begyndelsen af september, og her havde Boligforeningen Århus Omegn, som Elstedhøj hører under, meddelt, at de 7,4 millioner kroner ville tilgå en fælleskasse, som boligområdet så kunne bruge af.

- Nogen har boet der i alle de år, hvor der er betalt for meget, men det er lige som om, at de bliver ignoreret, siger hun til TV2 Østjylland.

Hun har selv boet i Elstedhøj i sammenlagt 30 år, men hun flyttede væk for bare en uge siden, og nu er hun én af de adskillige nuværende og tidligere beboere, der finder det urimeligt, at de ikke får del i millionbeløbet.

- Når man har boet i Lystrup i så mange år, kender man Gud og hvermand. Og når man har det med at blande sig, så jeg er sikker på, at de fleste i boligforeningen godt ved, hvem jeg er, siger Ilse Drebis.

Den udlægning er Ilse Drebis enig i. Hun har derfor stået i spidsen for at samle flere tidligere beboere i Elstedhøj.

- Man kan hurtigt tænke, at hvis det er fælles faciliteter, så skal det vel tilbage til fællesskabet. Men det er jo den enkelte lejer, der har betalt for meget, og så er det sådan set ligegyldigt, hvad der er betalt for meget for. Den enkelte lejer skal have det beløb tilbage, siger Esben Obel, der er forretningsfører i Aarhus Lejerforening.

For pengene skal ikke tilgå en fælleskasse, men i stedet de beboere, der har betalt hen over årene - også de, der ikke længere bor der.

Første punkt på dagsordenen fredag bliver at søge juridisk råd om situationen, så de har et juridisk sikkert grundlag at gå videre på.

- Man skal have noget at have det i, før man begynder bare at brokke sig til boligforeningen. Men det må være muligt at kunne finde frem til, hvem der har boet i foreningen i de år, siger hun.

Det er foreslået, at de nye millioner i foreningskassen kan bruges til at lave underjordiske affaldscontainere. Noget, som Jette Holgersen, formand for afdelingsbestyrelsen igennem de seneste ti år, glæder sig over.

Sådan en udgift ville ellers skulle dækkes over huslejen.

- På den her måde undgår vi huslejestigninger, hvis det altså bliver vedtaget at få de her molokker, som de hedder. Vi har driftsudgifter for 32 millioner kroner om året, så ja, det er da rart at få det beløb ekstra til rådighed, sagde Jette Holgersen torsdag til TV2 Østjylland.