Tidligere AGF'er skal træne københavnsk superligaklub

U21-landstræner Jesper Sørensen bliver ny cheftræner for Brøndby IF med omgående virkning på en aftale frem til sommeren 2025.

Det meddeler Brøndby på sin hjemmeside.

Den nye træner var tidligere assistent i klubben under forhenværende cheftræner Niels Frederiksen, men nu får Jesper Sørensen hovedansvaret for holdet.

- Vi har et solidt kendskab til Jesper gennem hans indsats i Brøndby IF fra 2019 og frem til udgangen af 2021, hvor han jo blandt andet gav sit store bidrag til, at vi i sommeren 2021 kunne fejre mesterskabet, siger Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

- Jesper er efterhånden en erfaren herre i dansk fodbold, og han har en yderst kompetent og faglig stærk tilgang til trænergerningen.

- Sammen med det øvrige trænerteam skal Jesper løfte os sportsligt over de kommende sæsoner og på den korte bane gøre alt for, at Brøndby IF spiller sig ind i top-6 og forårets mesterskabsspil.

Brøndby har været på jagt efter en permanent løsning til jobbet, siden klubben midt i november fyrede Niels Frederiksen.

Så sent som 8. december forlængede Jesper Sørensen kontrakten som cheftræner for U21-landsholdet, men Brøndby er altså kommet frem til en aftale med Dansk Boldspil-Union (DBU) om at give slip på Sørensen øjeblikkeligt.

Jesper Sørensen nåede at stå i spidsen for U21-landsholdet i knap halvandet år.

Kender klubben

Carsten V. Jensen siger, at klubben har haft kandidater fra både ind- og udland i kikkerten. Jesper Sørensens kendskab til dansk fodbold og Brøndby vejede dog tungt, da valget skulle træffes.

- Ligeledes har det haft vægt, at Jesper kender ligaen indgående, og ikke mindst qua sin historik i klubben kender til hverdagen og kravene i Brøndby IF, lyder det fra fodbolddirektøren.