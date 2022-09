Tidligere Aarhus-borgmester Thorkild Simonsen er død

Han sad i byrådet i Aarhus mellem 1966 og 1997, de sidste 15 år som borgmester i Aarhus. Han blev efterfulgt af Flemming Knudsen (S).

I 1997, i en alder af 71 år, blev han overraskende hentet ind som indenrigsminister i Poul Nyrup Rasmussens (S) regering. Det var en post, han havde i to og et halvt år.



Thorkild Simonsen har også stået i spidsen for Kommunernes Landsforening i sammenlagt ni år.



- Den bedste borgmester som Aarhus har haft

Thorkild Simonsen var blandt andet manden bag Musikhuset i Aarhus, der i år fylder 40 år, hvilket blev fejret med en folkefest lørdag den 27. august – præcis 40 år efter åbningen. Festen blev dog uden Thorkild Simonsen.

Han var kendt for at have en evne til at tale med og lytte til alle. Hans valgsprog var "ikke alle med en anden holdning end din egen kan være idioter."

På Twitter skriver den nuværende finansminister Nicolai Wammen (S), som også har en fortid som borgmester i Aarhus, at hans "ven, mentor og politiske bedstefar" er død.

Han kalder ham samtidig den bedste borgmester, som Aarhus har haft.