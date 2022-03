Thor mistede uvurderlige LP'er i tog - nu beder han alle om hjælp

Vinylpladerne har han samlet over 15 år på rejser til Jamaica, Caribien og USA og bærer en enorm emotionel værdi for ham.

- Det er plader, der minder mig om rejser og venner. Der er bare så mange minder i dem - det er helt vildt. På den måde er de jo uvurderlige, siger Thor Malthe Andersen.

I "fuld panik" skyndte han sig at ringe til DSB for at gøre opmærksom på, at han havde mistet sine mulepose. Men meldingen var, at han bare er nødt til at vente og håbe på, at pladerne dukker op på DSB's hittegodskontor.