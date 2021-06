Thomas leder efter en 600 år gammel forsvunden landsby

En særlig landsby

Marken ligger nedenfor Bregnet Kirke, som er bygget i 1400-tallet. Ved en udgravning på marken lige nedenfor kirken i 1990 fandt man flere spor efter landsbyen Bregnet, der lå her frem til 1600-tallet. Under den udgravning gjorde man flere spændende fund, som antyder at Bregnet ikke var som alle andre landsbyer på den tid.

- Der fandt man en meget stor bageovn, som peger imod at der blev masseproduceret brød her med henblik på at forsyne folk på Kalø Slot, fortæller Thomas Guntzelnick Poulsen.