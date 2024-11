Thomas Helmig kommer med advarsel på Facebook

I Danmark er der ingen lovkrav om at skifte til vinterdæk i vinterhalvåret, men det, er et flertal af danskerne enige om, burde ændres. Det viser en ny undersøgelse, som Yougov har lavet for Gjensidige. Her svarer to ud af tre danskere, at de synes, at det skal være lovpligtigt at køre med vinterdæk, ligesom det er i nabolande som Sverige, Norge og Tyskland.